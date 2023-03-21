Молдавия возобновила закупку газа в России

После трёхмесячного перерыва "Молдовагаз" вернулся к закупкам газа у "Газпрома". Как сообщил глава компании Вадим Чебан, поставки будут предназначены для потребителей на правом берегу Днестра.

"Молдовагаз" до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7–0,8 миллиона кубометров ежедневно от ПАО "Газпром" и около 1,3–1,5 миллиона кубометров ежедневно от АО "Энергоком", — написал Чебан в своём телеграм-канале.

По словам топ-менеджера, ежедневно в Молдавию поступает российский газ в объёме 5,7 миллиона кубических метров. Он используется в целом с целью выработки электроэнергии и для жителей Приднестровья. Из-за тёплой погоды в марте на левом берегу Днестра потребление природного газа снизилось, поэтому часть топлива обеспечит правый берег. Сейчас в стране действует режим ЧС, в том числе из-за энергетического кризиса. Кишинёв вновь стал сотрудничать с принадлежащей РФ компанией "Интер РАО" Молдавской ГРЭС. В связи с этим весь полученный объём после обмена на электроэнергию направлялся в Тирасполь.