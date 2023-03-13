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13 марта, 15:24

Оппозиция заблокировала дороги в Молдавии и требовала оплатить их счета за свет

Сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах Молдавии

В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах страны. Они требуют, чтобы власти оплатили зимние счета за отопление и электричество.

Сторонники партии "Шор" перекрыли главную улицу Кишинёва — бульвар Штефан чел Маре. Видео © Telegram / Point.md

"Учитывая, что режим Санду и партии "Действие и солидарность" отказывается выполнять это требование, над которым настаивает народ Республики Молдова, политическая партия "Шор" организовала в понедельник, 13 марта, общенациональный флешмоб, временно перекрыв движение на маршрутах", — говорится в сообщении на сайте партии.

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В первую очередь акции протеста проходили на пешеходных переходах, которые неоднократно пересекали десятки людей с плакатами, требующими, чтобы Санду и правительство оплатили счета.

Энергетический кризис в Молдавии, начавшийся в прошлом году, привёл к росту тарифов на газ почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре. На этом фоне у населения страны растут долги за коммунальные услуги. Так, по оценке специалистов, долги за газ у жителей Кишинёва увеличились с ноября 2022 года в семь раз.

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Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил свою преемницу Майю Санду в значительном наращивании госдолга Молдавии. По словам политика, за два года её правления этот показатель вырос уже почти на два миллиарда долларов.

Обложка ©

Point.md

Никита Никонов
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