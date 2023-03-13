Оппозиция заблокировала дороги в Молдавии и требовала оплатить их счета за свет

В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шор" заблокировали дороги в разных районах страны. Они требуют, чтобы власти оплатили зимние счета за отопление и электричество.

Сторонники партии "Шор" перекрыли главную улицу Кишинёва — бульвар Штефан чел Маре. Видео © Telegram / Point.md

"Учитывая, что режим Санду и партии "Действие и солидарность" отказывается выполнять это требование, над которым настаивает народ Республики Молдова, политическая партия "Шор" организовала в понедельник, 13 марта, общенациональный флешмоб, временно перекрыв движение на маршрутах", — говорится в сообщении на сайте партии.

В первую очередь акции протеста проходили на пешеходных переходах, которые неоднократно пересекали десятки людей с плакатами, требующими, чтобы Санду и правительство оплатили счета.

Энергетический кризис в Молдавии, начавшийся в прошлом году, привёл к росту тарифов на газ почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре. На этом фоне у населения страны растут долги за коммунальные услуги. Так, по оценке специалистов, долги за газ у жителей Кишинёва увеличились с ноября 2022 года в семь раз.