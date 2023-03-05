Додон обвинил Санду в значительном наращивании госдолга Молдавии

Каждый день президентства Майи Санду обходится госдолгу Молдавии в 1,6 миллиона долларов, заявил бывший глава государства Игорь Додон. По его словам, за два года её правления этот показатель уже вырос почти на два миллиарда.

"Впервые в истории Молдавии госдолг превышает 100 миллиардов леев. За 24–25 месяцев, как Санду руководит страной, госдолг увеличился на 35 миллиардов леев. Эти деньги должны будут вернуть граждане. Каждый день пребывания Санду у власти обходится жителям страны дополнительно в 30–40 миллионов леев к госдолгу", — сказал он в эфире телеканала GRT.

Согласно многочисленным социологическим исследованиям, около 70% молдаван разочарованы действующей властью, а 65% поддерживают идею смены правительства. Более того, 60% респондентов сомневаются в возможности правящей партии "Действие и справедливость" продержаться до следующих выборов в парламент.