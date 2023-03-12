Лидер оппозиции Молдавии обвинила главу полиции в избиении
Лидер оппозиции Молдавии Таубер заявила, что её ударил глава полиции на митинге в Кишинёве
Марина Таубер. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Вице-председатель молдавской оппозиционной партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер обвинила главу полиции в нападении на неё во время протестов в стране, она намерена доказать это видеозаписями.
"Прошу помочь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента", — сказала она на брифинге и пообещала, что скоро ею будут поданы жалобы.
Напомним, в Молдавии не прекращаются антиправительственные митинги из-за тяжёлой экономической ситуации в стране. По словам лидера оппозиционной партии "Шор", "молдаване живут хуже, чем когда-либо". Сегодня демонстранты выступили против роста тарифов на свет и тепло, на борьбу с митингующими власти бросили спецназ. Кишинёв неоднократно заявлял, что протесты якобы тайно организованы российской властью.