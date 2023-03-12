Лидер оппозиции Молдавии обвинила главу полиции в избиении

Вице-председатель молдавской оппозиционной партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер обвинила главу полиции в нападении на неё во время протестов в стране, она намерена доказать это видеозаписями.

"Прошу помочь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента", — сказала она на брифинге и пообещала, что скоро ею будут поданы жалобы.