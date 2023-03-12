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12 марта, 16:23

Лидер оппозиции Молдавии обвинила главу полиции в избиении

Лидер оппозиции Молдавии Таубер заявила, что её ударил глава полиции на митинге в Кишинёве

<p>Марина Таубер. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU</p>

Марина Таубер. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Вице-председатель молдавской оппозиционной партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер обвинила главу полиции в нападении на неё во время протестов в стране, она намерена доказать это видеозаписями.

"Прошу помочь и предоставить нам сделанные сегодня видео того момента, когда глава генерального инспектората полиции Чернэуцяну ударил меня, депутата парламента", — сказала она на брифинге и пообещала, что скоро ею будут поданы жалобы.

Полиция проводит обыски у предполагаемых организаторов протестов в Молдавии

Полиция проводит обыски у предполагаемых организаторов протестов в Молдавии

Напомним, в Молдавии не прекращаются антиправительственные митинги из-за тяжёлой экономической ситуации в стране. По словам лидера оппозиционной партии "Шор", "молдаване живут хуже, чем когда-либо". Сегодня демонстранты выступили против роста тарифов на свет и тепло, на борьбу с митингующими власти бросили спецназ. Кишинёв неоднократно заявлял, что протесты якобы тайно организованы российской властью.

Татьяна Миссуми
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