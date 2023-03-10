Полиция проводит обыски у предполагаемых организаторов протестов в Молдавии
В Молдавии правоохранители проводят массовые обыски из-за готовящейся акции протеста 12 марта. Об этом сообщает Генеральный комиссариат полиции и уточняет, что в следственных действиях также участвует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
"Обыски проходят в разных населённых пунктах у многих фигурантов уголовного дела, которое касается подготовки к массовым беспорядкам", — говорится в заявлении.
Напомним, в Молдавии не прекращаются антиправительственные протесты. Участники обвиняют власти в сложной экономической ситуации в стране. Лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор заявил, что сейчас "молдаване живут хуже, чем когда-либо". А экс-глава государства Игорь Додон подчеркнул, что каждый день президентства Майи Санду обходится госдолгу Молдавии в 1,6 миллиона долларов. Сама Санду не намерена идти навстречу недовольным, она выступила за дополнительные полномочия спецслужбам страны ради сохранения стабильности. А в феврале глава Молдавии и вовсе заявляла, что протесты якобы оплачены властью РФ.
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