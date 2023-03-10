Полиция проводит обыски у предполагаемых организаторов протестов в Молдавии

В Молдавии правоохранители проводят массовые обыски из-за готовящейся акции протеста 12 марта. Об этом сообщает Генеральный комиссариат полиции и уточняет, что в следственных действиях также участвует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.