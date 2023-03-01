"Живут хуже, чем когда-либо": Молдавский оппозиционный политик объяснил, чем вызваны протесты в стране

Нынешние протесты в Молдавии вызваны социальной катастрофой. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. По его словам, с каждым месяцем граждане этой страны живут всё хуже.

"Знаете, есть такая хорошая поговорка — "Обездоленный народ имеет право на восстание". И сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо <...> Если осенние требования [протестующих] были об отставке, так как плохая экономическая ситуация, но ещё можно было жить, то сегодняшние протесты вызваны практически социальной катастрофой", — отметил Шор в беседе с RT.