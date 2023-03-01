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1 марта, 12:50

"Живут хуже, чем когда-либо": Молдавский оппозиционный политик объяснил, чем вызваны протесты в стране

Лидер партии "Шор": Протесты в Молдавии вызваны социальной катастрофой

Нынешние протесты в Молдавии вызваны социальной катастрофой. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шор" Илан Шор. По его словам, с каждым месяцем граждане этой страны живут всё хуже.

"Знаете, есть такая хорошая поговорка — "Обездоленный народ имеет право на восстание". И сегодня молдаване живут хуже, чем когда-либо <...> Если осенние требования [протестующих] были об отставке, так как плохая экономическая ситуация, но ещё можно было жить, то сегодняшние протесты вызваны практически социальной катастрофой", — отметил Шор в беседе с RT.

Политик считает, что у оппозиции и народа Молдавии большие шансы на победу, которая заключается в отставке и досрочных парламентских выборах. Шор также напомнил, что сейчас граждане не могут оплатить счета за коммунальные услуги.

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Ранее Лайф писал, что масштабные протесты в Молдавии переросли в стычки с полицией. По мнению демонстрантов, приток беженцев с Украины обнажил слабые места экономики. Граждане считают, что действующая власть виновата в сложной ситуации в стране.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Никита Осипов
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