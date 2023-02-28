Жители Молдавии доверяют Путину больше других мировых лидеров

Президент России Владимир Путин среди мировых лидеров вызывает у жителей Молдавии больше всего доверия. Это следует из результатов социологического опроса местной компании Date Inteligente (iData).

Как выяснили аналитики, чаще всего опрошенные называли лидеров России, Украины, Франции, Турции и США. Например, Путину доверяют 21,8% жителей Молдавии, а испытывают высокий уровень доверия 7,9% респондентов. Вторую строчку по уровню доверия занял президент Украины Владимир Зеленский, набрав 15,6%. При этом в значительном доверии ему признались 10,8% граждан.

Следующими в списке оказались французский и турецкий лидеры — Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. Про президента Америки Джо Байдена тоже не забыли, ему отдано почётное место в антирейтинге зарубежных политиков. Ему в доверии отказали более 60% респондентов.