Политолог заявил, что идеи Путина разделяет большинство россиян

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию было наполнено конкретными данными, цифрами и фактами, поэтому большинство граждан нашей страны сочли выступление главы государства искренним. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Александр Асафов, комментируя результаты нового опроса ВЦИОМа.

"Итоги опроса ВЦИОМа, конечно, расходятся с разнонаправленными экспертными оценками, потому что ожидания были совершенно разные. <...> Но вот, если обобщать, если смотреть в цифры социологии, то мы видим, что 78% считают, что Путин был искренен. И это высокая оценка, поскольку само послание было наполнено данными, цифрами", — отметил эксперт.

По мнению политолога, высокая степень поддержки Путина показывает, что российское общество консолидировано и сплочено вокруг российского лидера, оно выражает согласие с его решениями в непростой ситуации. Темы и идеи, которые были затронуты президентом, включая спецоперацию на Украине, планы по восстановлению экономики и развитию сотрудничества с дружественными странами, разделяет большинство граждан нашей страны. Кроме того, как указал эксперт, многие респонденты заявили, что Путин чётко и понятно обозначил Западу позицию РФ, из-за чего послание главы государства оказало положительное впечатление на самих россиян.

"Эффект, который социологи называют сплочением вокруг флага, перерос уже, как мне кажется, в чисто социологический такой момент <...> Можно говорить уже о новом общественном договоре по основным линиям развития страны. Создание нашего будущего, то, о чём говорил президент, это и есть такое общее оформление вот этого самого нового общественного договора", — резюмировал наш собеседник.