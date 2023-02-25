Число итальянцев, выступающих против поставок вооружения Украине, постоянно растёт. Такого мнения придерживаются в том числе те, у кого нет доступа к надёжным источникам информации. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал поддержавший в 2014 году создание ЛНР и ДНР житель Италии Энрико Феста.

Он подчеркнул, что итальянские СМИ контролируются правительством, а свобода слова допускается лишь в определённых случаях. Многие жители страны больше доверяют информационным телеграм-каналам, где публикуются новости с передовой. И количество таких источников значительно растёт.

"Даже те, у кого нет доступа к надёжным источникам [информации], выступают категорически против поставок оружия Украине и не поддерживают какого-либо вовлечения нашей страны в конфликт", — добавил Феста.

В начале февраля среди итальянцев был проведён опрос, по итогам которого выяснилось, что 46% респондентов против поставок вооружения на Украину, 36% высказались положительно, а 18% отнеслись нейтрально. А всего за девять дней число противников военной помощи ВСУ возросло до 52%. При этом 31% итальянцев выступил за.

По мнению Фесты, число недовольных поддержкой Киева также растёт из-за неприязни итальянцев к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Имидж этого лидера в Италии сильно испорчен, несмотря на старания местных СМИ выставить его героем. Вероятно, предположил Феста, по той причине, что ни одно слово Зеленского "никогда не было потрачено на продвижение мира". Однако Правительство Италии действует против воли народа, который считает справедливым решение РФ о начале спецоперации, подчеркнул Феста. Он также отметил роль США в украинском конфликте.

"Все знают о безудержной коррупции среди украинских и европейских политиков, их надёжность серьёзно подорвана. Вспыхивает множество скандалов. Сейчас ясно, что за всем этим стоят США с их полностью негативным влиянием", — заявил итальянец.