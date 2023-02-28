Масштабные протесты в Молдавии переросли в стычки с полицией

В ходе протестов в столице Молдавии между участниками демонстрации и полицейскими начались столкновения. Демонстранты выкрикивают лозунги, обвиняя руководство страны в диктатуре.

Полиция разгоняет протестующих на дорогах на подъезде к Кишинёву. Видео © t.me / "Молдавский вагон"

Сотрудники полиции прямо на дороге заблокировали колонну людей, которая направлялась к правительству республики. В том числе правоохранители блокируют людей на подъезде к Кишинёву.

Протесты в Кишинёве. Видео © t.me / "Молдавский вагон"

Протестующие заявляют, что недовольны решениями правительства президента республики Майи Санду. По мнению молдаван, ковид, сокращение российских поставок газа, приток беженцев с Украины обнажили слабые места экономики. Сельское хозяйство страны пришло в упадок, и теперь страна вынуждена даже фрукты и овощи покупать за границей. Они обвиняют власти Молдовы в бездействии.