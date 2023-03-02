Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 14:35

Оппозиция заблокировала трибуну Парламента Молдавии, протестуя против переименования госязыка

В Парламенте Молдавии представители оппозиции заблокировали трибуну во время заседания, протестуя против переименования государственного языка в румынский. Трансляция велась в соцсетях.

Трибуну Парламента Молдавии заблокировали, протестуя против переименования госязыка в румынский. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ParlamentRM

На кадрах видно, что парламентарии выстроились с плакатами перед трибуной, требуя провести референдум по вопросу переименования языка, а также отправить в отставку нынешние органы власти. Впрочем, уже через несколько минут своеобразный протест был прекращён.

Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык

Румыния попросила Украину признать несуществующим молдавский язык

Ранее Лайф сообщал, что в Парламенте Молдавии активно изучают вопрос о замене в конституции словосочетания "молдавский язык" на "румынский язык".

Обложка ©

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ParlamentRM

Артур Белкин
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров