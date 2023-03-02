Оппозиция заблокировала трибуну Парламента Молдавии, протестуя против переименования госязыка

В Парламенте Молдавии представители оппозиции заблокировали трибуну во время заседания, протестуя против переименования государственного языка в румынский. Трансляция велась в соцсетях.

Трибуну Парламента Молдавии заблокировали, протестуя против переименования госязыка в румынский. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ParlamentRM

На кадрах видно, что парламентарии выстроились с плакатами перед трибуной, требуя провести референдум по вопросу переименования языка, а также отправить в отставку нынешние органы власти. Впрочем, уже через несколько минут своеобразный протест был прекращён.