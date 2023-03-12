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12 марта, 11:15

"Нас задушат": Полиция начала перехватывать автобусы с протестующими по пути в Кишинёв

Лидер молдавской оппозиции Таубер: Полиция задерживает автобусы с протестующими

<p>Стихийный митинг на одной из трасс в Молдавии. Обложка © <a href="https://t.me/rusputnikmd/41196" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Sputnik Молдова"</p>

Стихийный митинг на одной из трасс в Молдавии. Обложка © Telegram / "Sputnik Молдова"

Полиция по всей Молдавии останавливает автобусы с протестующими, которые направляются в Кишинёв на антиправительственный митинг. По словам депутата парламента и вице-председателя оппозиционной фракции "Шор" Марины Таубер, действия правоохранителей являются антиконституционными.

"Провокации полиции происходят повсеместно, задерживают во всех районах республики транспорт с людьми, которые отправились на мирный митинг в Кишинёв. Власти, полиция нарушают права граждан, строят всевозможные препоны, не дают возможность выражать свою позицию, защищать свои конституционные права", сказала она в беседе с РИА "Новости".

Высаженные на трассу протестующие в Глодянах. Видео © Telegram / "Молдавская политика"

По словам политика, за всё то время, что Молдавия является независимым государством, подобных "злоупотреблений в отношении собственного народа" зафиксировано не было. Более того, в связи с этим партия "Шор" намерена обратиться в посольства других стран, дабы распространить информацию о происходящем.

"Почему они закрывают глаза на бесчинства режима Санду? Почему вы закрываете глаза на нарушение верховенства закона? Или верховенство закона режима для вас важнее?" возмутилась она.

Митинг, о котором идёт речь, запланирован в Кишинёве сегодня. На опубликованных в Сети кадрах видно, что правоохранители останавливают автобусы с протестующими и снимают с них номера, из-за чего люди вынуждены устраивать стихийные акции протеста прямо на трассах.

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Напомним, участники антиправительственных протестов обвиняют молдавские власти в экономическом кризисе. По словам лидера оппозиционной партии "Шор", "молдаване живут хуже, чем когда-либо". А экс-президент Игорь Додон уверен, что каждый день правления Санду обходится госдолгу Молдавии в 1,6 миллиона долларов. В ответ на недовольства она выступила за дополнительные полномочия спецслужбам и в феврале вовсе обвинила в организации митингов российские власти, а полиция провела обыски у предполагаемых зачинщиков.

Матвей Константинов
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