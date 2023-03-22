Китайцы испортили репортаж CNN правдой об отношении к Путину и визиту Си Цзиньпина в Кремль

Жители Китая рассказали в интервью корреспонденту CNN, что довольны визитом председателя КНР в Россию, а российского лидера Владимира Путина считают справедливым и крутым.

Журналисты CNN спросили у китайцев, что они думают о сотрудничестве Китая и России на фоне мирового кризиса. Видео © Telegram / "Пул № 3"

"Вот что китайцы думают про визит Си Цзиньпина. Этот мужчина говорит, что визит Си — это хорошо, потому что благодаря ему китайско-российские отношения укрепятся ещё больше. Он говорит, что очень любит Путина, потому что тот — клёвый и крутой. Что касается военного конфликта с Украиной, он просто надеется, что все могут жить в мире", — рассказала журналистка.

Ещё одна китаянка заявила, что надеется на победу России и важнее всего — установление мира. По мнению обычных граждан КНР, США не должны отправлять вооружение на Украину, а сами они верят в план Си Цзиньпина о мире во всём мире.