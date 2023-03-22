Китайцы испортили репортаж CNN правдой об отношении к Путину и визиту Си Цзиньпина в Кремль
Журналистов CNN разочаровало отношение китайцев к Путину и визиту Си Цзиньпина в Кремль
Путин и Си Цзиньпин. Фото © Kremlin.ru
Жители Китая рассказали в интервью корреспонденту CNN, что довольны визитом председателя КНР в Россию, а российского лидера Владимира Путина считают справедливым и крутым.
Журналисты CNN спросили у китайцев, что они думают о сотрудничестве Китая и России на фоне мирового кризиса. Видео © Telegram / "Пул № 3"
"Вот что китайцы думают про визит Си Цзиньпина. Этот мужчина говорит, что визит Си — это хорошо, потому что благодаря ему китайско-российские отношения укрепятся ещё больше. Он говорит, что очень любит Путина, потому что тот — клёвый и крутой. Что касается военного конфликта с Украиной, он просто надеется, что все могут жить в мире", — рассказала журналистка.
Ещё одна китаянка заявила, что надеется на победу России и важнее всего — установление мира. По мнению обычных граждан КНР, США не должны отправлять вооружение на Украину, а сами они верят в план Си Цзиньпина о мире во всём мире.
Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. В первый день состоялись их неформальные переговоры, продолжавшиеся четыре с половиной часа, а 21 марта прошла официальная часть визита. Владимир Путин отметил, что встреча прошла в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, а его китайский коллега подчеркнул, что рассчитывает на поддержание тесных контактов в будущем.