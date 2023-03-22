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22 марта, 04:24
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Запад обеспокоило поддержанное Китаем решение Путина

WSJ: Запад обеспокоила поддержка Путина со стороны развивающихся стран

Президент России Владимир Путин ощущает поддержку со стороны развивающихся стран. Сам этот факт, а также то, что лидер РФ осудил внешнюю политику, продвигаемую США, беспокоит страны Запада. Такое мнение высказали обозреватели Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.

"Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран", — заявили журналисты.

Они также отметили, что сплочение РФ и КНР провоцирует ощутимую озабоченность в странах Запада, которые рассматривают данный союз как потенциал сильного соперника Штатов и их союзников.

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kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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