Запад обеспокоило поддержанное Китаем решение Путина
WSJ: Запад обеспокоила поддержка Путина со стороны развивающихся стран
Президент России Владимир Путин ощущает поддержку со стороны развивающихся стран. Сам этот факт, а также то, что лидер РФ осудил внешнюю политику, продвигаемую США, беспокоит страны Запада. Такое мнение высказали обозреватели Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.
"Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили так называемый возглавляемый США геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран", — заявили журналисты.
Они также отметили, что сплочение РФ и КНР провоцирует ощутимую озабоченность в странах Запада, которые рассматривают данный союз как потенциал сильного соперника Штатов и их союзников.
Ранее помощник президента РФ подчеркнул, что план Китая по мирному урегулированию ситуации на Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы — уважение.
kremlin.ru