Rzeczpospolita: После завершения конфликта Украина должна стать частью Польши

Украина должна войти в состав "большой и сильной" Польши после завершения конфликта, тем самым будет восстановлена историческая Речь Посполитая. Такое мнение выразил польский политолог и обозреватель издания Rzeczpospolita Томас Гжегож Гроссе.

"Тогда вопрос о вступлении Киева в Евросоюз и НАТО решился бы сам собой", — пофантазировал колумнист.