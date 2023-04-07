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7 апреля, 18:45

Rzeczpospolita: После завершения конфликта Украина должна стать частью Польши

Украина должна войти в состав "большой и сильной" Польши после завершения конфликта, тем самым будет восстановлена историческая Речь Посполитая. Такое мнение выразил польский политолог и обозреватель издания Rzeczpospolita Томас Гжегож Гроссе.

"Тогда вопрос о вступлении Киева в Евросоюз и НАТО решился бы сам собой", — пофантазировал колумнист.

Он считает, что предлагаемое "послевоенное устройство" позволит Польше обеспечить стабильность и безопасность на территории Восточной Европы. Кроме того, союз Варшавы и Киева разгрузит США от европейцев, благодаря чему Вашингтон сможет подготовиться к более активным действиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Кремле затруднились понять слова Зеленского о стирании украинско-польских границ

В Кремле затруднились понять слова Зеленского о стирании украинско-польских границ

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский посетил Польшу с официальным визитом. В ходе встречи польский лидер Анджей Дуда обещал Украине половину польских истребителей МиГ-29. Украинские СМИ также узнали, что Киев обсуждает создание единого государства с Польшей.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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