Rzeczpospolita: После завершения конфликта Украина должна стать частью Польши
Украина должна войти в состав "большой и сильной" Польши после завершения конфликта, тем самым будет восстановлена историческая Речь Посполитая. Такое мнение выразил польский политолог и обозреватель издания Rzeczpospolita Томас Гжегож Гроссе.
"Тогда вопрос о вступлении Киева в Евросоюз и НАТО решился бы сам собой", — пофантазировал колумнист.
Он считает, что предлагаемое "послевоенное устройство" позволит Польше обеспечить стабильность и безопасность на территории Восточной Европы. Кроме того, союз Варшавы и Киева разгрузит США от европейцев, благодаря чему Вашингтон сможет подготовиться к более активным действиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский посетил Польшу с официальным визитом. В ходе встречи польский лидер Анджей Дуда обещал Украине половину польских истребителей МиГ-29. Украинские СМИ также узнали, что Киев обсуждает создание единого государства с Польшей.
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