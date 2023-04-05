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5 апреля, 19:13

На Украине узнали про разговоры Зеленского и Дуды о создании "новой Речи Посполитой"

Украинские СМИ узнали, что Киев обсуждает создание единого государства с Польшей

<p>Владимир Зеленский с женой и Анджеем Дудой на встрече в Польше. Обложка © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский с женой и Анджеем Дудой на встрече в Польше. Обложка © Офис президента Украины

На Украине обсуждают идею создания единого государства-конфедерации с Польшей "в интересах безопасности". Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источники на фоне обещания президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды стереть все границы между двумя странами.

В материале говорится, что это делается "на тот случай, если страну не примут в НАТО". Собеседник издания утверждает, что пока рассуждения о некоей "новой Речи Посполитой" выглядят "весьма экзотично".

"Но, тем не менее, она [идея] появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать стратегический, вопрос: как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну после окончания конфликта откажутся брать в НАТО", — сказал источник.

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Напомним, украинский президент Владимир Зеленский сегодня впервые прибыл в Польшу с официальным визитом. В ходе встречи Анджей Дуда обещал Киеву половину флота из истребителей МиГ-29, а Зеленский сказал, что они с Дудой договорились стереть все границы между Украиной и Польшей. Это совместное заявление не на шутку встревожило пользователей Twitter.

Ирина Фальке
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