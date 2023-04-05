На Украине узнали про разговоры Зеленского и Дуды о создании "новой Речи Посполитой"

На Украине обсуждают идею создания единого государства-конфедерации с Польшей "в интересах безопасности". Об этом сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на источники на фоне обещания президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды стереть все границы между двумя странами.

В материале говорится, что это делается "на тот случай, если страну не примут в НАТО". Собеседник издания утверждает, что пока рассуждения о некоей "новой Речи Посполитой" выглядят "весьма экзотично".