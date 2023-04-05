Зеленский рассказал, в каком случае сдаст Артёмовск

В случае угрозы потери личного состава ВСУ из-за окружения в Артёмовске будут приняты "правильные решения". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Для меня самое главное — не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте", — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляцию которой вели украинские телеканалы.