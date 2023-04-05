Зеленский рассказал, в каком случае сдаст Артёмовск
Зеленский: Решения по Артёмовску будут приняты при угрозе потери личного состава
В случае угрозы потери личного состава ВСУ из-за окружения в Артёмовске будут приняты "правильные решения". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Для меня самое главное — не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте", — сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, трансляцию которой вели украинские телеканалы.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планомерном продвижении Российской армии под Артёмовском. При этом юридически город уже находится под контролем сил РФ, отметил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, так как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации. Тем временем противник сосредоточен на западных окраинах.
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