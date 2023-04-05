Член нацбата "Гонор" с позывным Продюсер убит на задании под Артёмовском
Под Артёмовском ликвидирован боевик группировки "Гонор" Назарий Грибан
Член нацистской группировки "Гонор" Назарий Грибан Продюсер. Обложка © Facebook (запрещён в РФ) / serhii.filimonov
В боях под Артёмовском был ликвидирован нацист Назарий Грибан, он носил позывной Продюсер. Об этом заявил Сергей Филимонов — глава группировки "Гонор", в которой состоял Грибан.
"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Грибан Продюсер Назарий. Быть воином — жить вечно", — написал командир батальона у себя в соцсетях.
Член нацистской группировки "Гонор" Даниил Кондель Викинг. Фото © T.me / RT
Накануне в районе Артёмовска также был уничтожен ещё один нацист из этого батальона — Даниил Кондель Викинг, а 1-го числа — бывший боевик "Торнадо" белорус Даниил Ляшук. В конце марта стало известно о смерти в том же районе участника группировки "Гонор" Валерия Гинды с позывным Аладдин.
Ранее украинские СМИ подтвердили информацию о ликвидации в Артёмовске Артура Пашкуляка с позывным Махно, который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура.