Член нацбата "Гонор" с позывным Продюсер убит на задании под Артёмовском

В боях под Артёмовском был ликвидирован нацист Назарий Грибан, он носил позывной Продюсер. Об этом заявил Сергей Филимонов — глава группировки "Гонор", в которой состоял Грибан.

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Грибан Продюсер Назарий. Быть воином — жить вечно", — написал командир батальона у себя в соцсетях.

Член нацистской группировки "Гонор" Даниил Кондель Викинг. Фото © T.me / RT

Накануне в районе Артёмовска также был уничтожен ещё один нацист из этого батальона — Даниил Кондель Викинг, а 1-го числа — бывший боевик "Торнадо" белорус Даниил Ляшук. В конце марта стало известно о смерти в том же районе участника группировки "Гонор" Валерия Гинды с позывным Аладдин.