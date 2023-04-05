ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2023, 11:35
7301

Член нацбата "Гонор" с позывным Продюсер убит на задании под Артёмовском

Под Артёмовском ликвидирован боевик группировки "Гонор" Назарий Грибан

Член нацистской группировки "Гонор" Назарий Грибан Продюсер. Обложка © Facebook (запрещён в РФ) / serhii.filimonov

Член нацистской группировки "Гонор" Назарий Грибан Продюсер. Обложка © Facebook (запрещён в РФ) / serhii.filimonov

В боях под Артёмовском был ликвидирован нацист Назарий Грибан, он носил позывной Продюсер. Об этом заявил Сергей Филимонов — глава группировки "Гонор", в которой состоял Грибан.

"Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Грибан Продюсер Назарий. Быть воином — жить вечно", написал командир батальона у себя в соцсетях.

Член нацистской группировки "Гонор" Даниил Кондель Викинг. Фото © T.me / RT

Член нацистской группировки "Гонор" Даниил Кондель Викинг. Фото © T.me / RT

Накануне в районе Артёмовска также был уничтожен ещё один нацист из этого батальона — Даниил Кондель Викинг, а 1-го числа — бывший боевик "Торнадо" белорус Даниил Ляшук. В конце марта стало известно о смерти в том же районе участника группировки "Гонор" Валерия Гинды с позывным Аладдин.

Как звезда нацистов Украины Филимонов расправляется с людьми ради роликов в "Тиктоке"
Как звезда нацистов Украины Филимонов расправляется с людьми ради роликов в "Тиктоке"

Ранее украинские СМИ подтвердили информацию о ликвидации в Артёмовске Артура Пашкуляка с позывным Махно, который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура.

BannerImage
Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar