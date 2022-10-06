Как звезда нацистов Украины Филимонов расправляется с людьми ради роликов в "Тиктоке" Украинский боевик Сергей Филимонов прославился призывом сжигать крымчан. Сейчас он воюет под Харьковом, активно участвует в карательных акциях и снимает кровавые видео. Кто он такой? 57857 57857 Филимонов Сергей. Коллаж © LIFE. Фото © nemez1da.ru

28-летний киевлянин Сергей Филимонов (известный в "Инстаграме"* под ником Сын Перуна) — один из самых знаменитых нацистов Украины. Друзья называют его Филя. В нацисты он пришёл, как и большинство подобных персонажей, из тусовки футбольных ультрас. В 2010-м он стал бригадиром фанатской группы "Родичи", поддерживающей "Динамо" (Киев), одновременно заканчивая специализированную школу по углублённому изучению украинского языка.

В начале своей карьеры политического нациста Филимонов вступил в "Национальный корпус" известного харьковского расиста Андрея Билецкого (Белый Вождь), возглавив киевское крыло организации.

Вместе с Билецким Филя стоял у истоков "азовского движения", лично отметившись участием в боевых действиях в составе "Азова"**. В 2014 году принимал участие в захвате Мариуполя, Марьинки и боях за Иловайск. Стоит отметить, что Филе не везёт. Под Иловайском он получил осколочные ранения в руку и спину, чем несказанно гордился. В июле этого года, уже во время СВО, Филя попал под обстрел вторично.

— Я сначала подумал, что ногу и руку оторвало, — прокомментировал Филимонов ранения осколками.

Филимонов стал примером монетизации нацистских идеалов. Ещё до Майдана 2014 года футбольные хулиганы обслуживали интересы олигархов, использующих их как силовое прикрытие рейдерских захватов. Это вызвало внутреннюю войну между самими нацистами, делившими деньги заказчиков.

Фото © graty.me

В составе "Нацкорпуса" Филимонов был фигурантом ряда акций по поводу якобы незаконности застройки Киева. В 2016 году Филю задерживали силовики во время столкновений возле офиса "Киевгорстроя" из-за строительства на Святошине.

Но уже осенью 2018 года Филимонов разочаровался в "Нацкорпусе" из-за конфликта по поводу застройки Протасового Яра и создал свою собственную организацию "Гонор" (полонизм, означающий "честь", который в русском языке приобрёл негативные коннотации). Костяк новой группировки составили бывшие боевики "Азова"*, недовольные правлением Билецкого.

Вскоре Филя со своими боевиками устроил драку с охранниками застройщика в экопарке "Осокорки", после чего ночью его дом и авто облили красной краской и подкинули свиную голову. Нацист утверждал, что стоит на стороне местных жителей против застройщика "Аркада" и его подрядчика "Контактстройсервис", которые пытались начать строительство многоэтажек на месте озера Небреж. Однако за красивыми фразами имело место банальное вымогательство и вражда с бывшими партнёрами по бизнесу — Андреем Билецким и Сергеем Коротких (Малюта, Боцман).

В 2018-м Филимонов вместе с представителями праворадикальной организации "С14" принял участие в нападении на Российский центр науки и культуры в Киеве. Ещё тогда Следственный комитет России возбудил против нацистов уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК "Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой" и ст. 329 УК "Надругательство над Государственным флагом РФ", а также заочно предъявил им обвинения.

Примерно в это время Филя познакомился с известным одесским нацистом Сергеем Стерненко и вступил с ним в стратегический союз.

Филимонов и Стерненко (Фейсбук*). Фото © gordonua.com

— Мы списались с ним в Интернете, и я спросил, как у него здоровье после нападения 1 мая, когда в него стреляли, в затылок, возле дома. Я о нём много слышал, а он обо мне. Мы пообщались и решили, что я приеду к нему в гости, в Одессу, 2 мая. Мы приехали, и уже увидели Сергея с простреленной головой, — с уважением рассказывал Филя о своём соратнике.

Ранее Филимонов высказывался за сожжение людей в Крыму по образцу трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Андрей Билецкий лично предостерегал Филю от дружбы со Стерненко. После отказа люди Билецкого избили Филимонова и сожгли его "фольксваген". С тех пор их дорожки окончательно разошлись. Филимонов ушёл под СБУ, промышляя силовым захватом стройплощадок. Его люди "работают под ключ". Сегодня нацист может пригнать на нужный объект до ста боевиков.

Несмотря на скандальный образ, Филимонов вхож в украинскую богему и даже сыграл самого себя в фильме режиссёра Олега Сенцова "Носорог".

Чем больше я люблю животных...

Одна из созданных Филимоновым организаций боролась с жестоким обращением с животными, с догхантерами, поддерживала приюты. Он и сам любит фотографироваться с кошками и собаками. Стоит отметить, что всё это лишь часть нацистской идеологии, которая считает, что "расово неполноценные люди" хуже животных.

Сам же Филимонов известен своими странными увлечениями. Например, он говорил, что ему нравится запах свежей взрывчатки. Ещё он делает селфи на фоне убитых солдат.









Недавно Филимонов прибыл на фронт под Харьков. В его задачи входит съёмка разнообразного пропагандистского и патриотического контента. В армии таких людей называют "тикток-войсками". Впрочем, нацист занимается и своим обычным промыслом — мародёрством и вымогательством. Его жертвой может стать любой человек, у которого Филимонов и его соратники могут отобрать всё под угрозой расстрела и под предлогом борьбы с пособниками русских.

Российский спецназ охотится за Филимоновым и его боевиками, чтобы призвать их к ответу за преступления против мирных жителей Донбасса. Можно не сомневаться в том, что до него доберутся.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ. ** Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Почему на стороне Украины воюет так много футбольных ультрас? 0 Ими решили пожертвовать на фронте, потому что они стали опасны для властей. Им хорошо платят за убийства мирных жителей и российских военных. Потому что они убеждённые нацисты и русофобы.

Авторы Станислав Сенькин