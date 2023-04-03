Командир батальона Шейха Мансура убит в Артёмовске
В Артёмовске уничтожен командир батальона имени Шейха Мансура Артур Пашкуляк
Артур Пашкуляк. Фото © t.me / Виталий Глагола
В Артёмовске ликвидирован Артур Пашкуляк с позывным Махно, который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура. Информацию подтверждают СМИ Украины.
Пашкуляк состоял на службе в Главном управлении разведки украинского Минобороны и был прикомандирован к подразделению Мансура — неправительственному добровольческому вооружённому формированию, воюющему на стороне ВСУ. Последние месяцы Пашкуляк участвовал в боях под Артёмовском, уничтожен 2 апреля.
Ранее сообщалось, что в боях под Артёмовском ликвидирован бывший боевик батальона "Торнадо", белорус Даниил Ляшук, который сражался в рядах ВСУ.