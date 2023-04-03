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Регион
Опубликовано 3 апреля 2023, 16:24
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Командир батальона Шейха Мансура убит в Артёмовске

В Артёмовске уничтожен командир батальона имени Шейха Мансура Артур Пашкуляк

Артур Пашкуляк. Фото © t.me / Виталий Глагола

Артур Пашкуляк. Фото © t.me / Виталий Глагола

В Артёмовске ликвидирован Артур Пашкуляк с позывным Махно, который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура. Информацию подтверждают СМИ Украины.

Пашкуляк состоял на службе в Главном управлении разведки украинского Минобороны и был прикомандирован к подразделению Мансура — неправительственному добровольческому вооружённому формированию, воюющему на стороне ВСУ. Последние месяцы Пашкуляк участвовал в боях под Артёмовском, уничтожен 2 апреля.

AFP: На Украине погиб воевавший в рядах ВСУ наёмник из Франции
AFP: На Украине погиб воевавший в рядах ВСУ наёмник из Франции

Ранее сообщалось, что в боях под Артёмовском ликвидирован бывший боевик батальона "Торнадо", белорус Даниил Ляшук, который сражался в рядах ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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