Командир батальона Шейха Мансура убит в Артёмовске

В Артёмовске ликвидирован Артур Пашкуляк с позывным Махно, который был командиром украинского батальона имени Шейха Мансура. Информацию подтверждают СМИ Украины.

Пашкуляк состоял на службе в Главном управлении разведки украинского Минобороны и был прикомандирован к подразделению Мансура — неправительственному добровольческому вооружённому формированию, воюющему на стороне ВСУ. Последние месяцы Пашкуляк участвовал в боях под Артёмовском, уничтожен 2 апреля.