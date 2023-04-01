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1 апреля, 15:03

Под Артёмовском ликвидирован экс-боевик батальона "Торнадо", который пытал жителей ЛНР

<p>Даниил Ляшук. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/denivendettiofficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DENI VENDETTI × VENDETTA SQUAD</a></p>

Даниил Ляшук. Обложка © Telegram / DENI VENDETTI × VENDETTA SQUAD

В боях под Артёмовском (Бахмутом) ликвидирован бывший боевик батальона "Торнадо" белорус Даниил Ляшук, который сражался в рядах ВСУ, сообщает издание Klymenko Time. Также смерть боевика подтверждает и российский военкор Александр Коц.

Ляшук с позывным Моджахед в 2017 году киевским судом был приговорён к десяти годам лишения свободы за пытки, изнасилования и прочие издевательства над мирными жителями Луганской Народной Республики, но вышел из тюрьмы по указу президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. За украинскую армию он начал сражаться против РФ с середины 2022 года.

На странице боевика в телеграм-канале сообщается, что информация о захоронении и прощании будет предоставлена позже. Также соратники Ляшука призвали власти Украины дать ему гражданство и присвоить звание героя посмертно.

От футбольного хардкора до убийцы: Как белорусский садист Даниил Моджахед Ляшук воюет на Украине в рядах радикалов

От футбольного хардкора до убийцы: Как белорусский садист Даниил Моджахед Ляшук воюет на Украине в рядах радикалов

Ранее сообщалось, что под Артёмовском при таинственных обстоятельствах убит 30-летний французский легионер. В МИД Франции бойца по традиции назвали санитаром-носильщиком.

Наталья Исакова
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