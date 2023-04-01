Под Артёмовском ликвидирован экс-боевик батальона "Торнадо", который пытал жителей ЛНР

В боях под Артёмовском (Бахмутом) ликвидирован бывший боевик батальона "Торнадо" белорус Даниил Ляшук, который сражался в рядах ВСУ, сообщает издание Klymenko Time. Также смерть боевика подтверждает и российский военкор Александр Коц.

Ляшук с позывным Моджахед в 2017 году киевским судом был приговорён к десяти годам лишения свободы за пытки, изнасилования и прочие издевательства над мирными жителями Луганской Народной Республики, но вышел из тюрьмы по указу президента Украины Владимира Зеленского в 2021 году. За украинскую армию он начал сражаться против РФ с середины 2022 года.

На странице боевика в телеграм-канале сообщается, что информация о захоронении и прощании будет предоставлена позже. Также соратники Ляшука призвали власти Украины дать ему гражданство и присвоить звание героя посмертно.