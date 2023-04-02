AFP: На Украине погиб воевавший в рядах ВСУ наёмник из Франции

На Украине погиб наёмник из Франции, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает AFP.

"Мы узнали печальную новость об этой смерти", — приводит агентство сообщение Министерства иностранных дел Франции.

По данным Le Monde, речь идёт о некоем Т., который скончался неделю назад. Газета отмечает, что в Незалежной погибли как минимум восемь граждан Франции.