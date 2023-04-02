AFP: На Украине погиб воевавший в рядах ВСУ наёмник из Франции
На Украине погиб наёмник из Франции, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает AFP.
"Мы узнали печальную новость об этой смерти", — приводит агентство сообщение Министерства иностранных дел Франции.
По данным Le Monde, речь идёт о некоем Т., который скончался неделю назад. Газета отмечает, что в Незалежной погибли как минимум восемь граждан Франции.
Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников ВСУ на Донецком направлении. На данном участке также уничтожены три турецких бронетранспортёра Kirpi.
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