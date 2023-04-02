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2 апреля, 14:06

AFP: На Украине погиб воевавший в рядах ВСУ наёмник из Франции

На Украине погиб наёмник из Франции, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает AFP.

"Мы узнали печальную новость об этой смерти", — приводит агентство сообщение Министерства иностранных дел Франции.

По данным Le Monde, речь идёт о некоем Т., который скончался неделю назад. Газета отмечает, что в Незалежной погибли как минимум восемь граждан Франции.

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Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников ВСУ на Донецком направлении. На данном участке также уничтожены три турецких бронетранспортёра Kirpi.

Обложка ©

Getty Images / John Moore

Никита Осипов
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