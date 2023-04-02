ВС РФ за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников", — отметил он.

Конашенков добавил, что на данном участке также уничтожены три турецких бронетранспортёра Kirpi и столько же боевых бронированных машин противника. Кроме того, ВС РФ оставили ВСУ без четырёх автомобилей, трёх пикапов и гаубицы "Мста-Б".