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Опубликовано 2 апреля 2023, 11:46

ВС РФ за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников ВСУ на Донецком направлении

Российские военные за сутки ликвидировали более 210 солдат и наёмников Вооружённых сил Украины на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников", — отметил он.

Конашенков добавил, что на данном участке также уничтожены три турецких бронетранспортёра Kirpi и столько же боевых бронированных машин противника. Кроме того, ВС РФ оставили ВСУ без четырёх автомобилей, трёх пикапов и гаубицы "Мста-Б".

"Буки" и С-300 отразили комбинированный ракетный удар ВСУ
"Буки" и С-300 отразили комбинированный ракетный удар ВСУ

Ранее Лайф писал, что ВС России пресекли две попытки разведки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Военные отразили комбинированные ракетные удары двумя снарядами РСЗО HIMARS и тремя — "Смерч".

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ТАСС / Таисия Воронцова

Никита Осипов
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