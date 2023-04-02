"Буки" и С-300 отразили комбинированный ракетный удар ВСУ

На Южно-Донецком направлении российские силы противовоздушной обороны отразили комбинированный удар Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На Южно-Донецком направлении отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО "Смерч". Расчётами зенитных ракетных комплексов С-300, "Бук" все цели уничтожены", — приводит РИА "Новости" его слова.

А из зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10" были сбиты два украинских беспилотника "Валькирия" и столько же "Фурий". К тому же группировка "Восток" сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем: уничтожено до 20 бойцов противника.

"На Запорожском направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл наших войск, уничтожено пять боевиков", — добавил глава пресс-службы группировки.