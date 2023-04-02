Минобороны: За сутки на Купянском направлении уничтожено пять украинских ДРГ

На Купянском направлении военнослужащие российской группировки "Запад" за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооружённых сил Украины. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Военнослужащие группировки войск "Запад" вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны", — приводит ТАСС его слова.

Также, по словам Зыбинского, российские военные при помощи орудий "Гиацинт" не дали ВСУ провести ротацию личного состава на передовых позициях в районе населённого пункта Двуречное.

А у Гатища разведгруппа спецназа обнаружила миномётный взвод противника. По нему был нанесён удар из "Града". В то же время расчёт ракетной системы залпового огня "Ураган" уничтожил украинскую гаубицу Д-20 на расстоянии 25 километров.