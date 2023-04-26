Посол Андреев: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства. Об этом сообщил в среду глава российской дипмиссии в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, речь идёт о "значительных средствах", которые хранились как в долларах США, так и в польских злотых.