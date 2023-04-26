Посол Андреев: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства
Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства. Об этом сообщил в среду глава российской дипмиссии в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, речь идёт о "значительных средствах", которые хранились как в долларах США, так и в польских злотых.
"Средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", — приводит слова посла РИА Новости.
Вслед за этим, по словам Андреева, и сам банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл дипломатические счета.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Если российское имущество изымается за рубежом или права на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран. Кроме того, Кремль может расширить перечень компаний в ответном указе об изъятии активов.
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