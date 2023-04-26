КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 16:10

Посол Андреев: Прокуратура Польши изъяла деньги со счетов российского посольства

Польская прокуратура изъяла деньги со счетов российского посольства. Об этом сообщил в среду глава российской дипмиссии в Варшаве Сергей Андреев. По его словам, речь идёт о "значительных средствах", которые хранились как в долларах США, так и в польских злотых.

"Средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры", приводит слова посла РИА Новости.

Вслед за этим, по словам Андреева, и сам банк Santander сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл дипломатические счета.

Охота за сокровищами: почему Запад не смог украсть российские деньги

Охота за сокровищами: почему Запад не смог украсть российские деньги

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Если российское имущество изымается за рубежом или права на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран. Кроме того, Кремль может расширить перечень компаний в ответном указе об изъятии активов.

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Shutterstock

Марина Калегина
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