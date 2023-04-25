Путин подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, если российское имущество изымается за рубежом или права россиян на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран. Оно может прекращаться по решению президента РФ.

Представлен список активов, подлежащих передаче во временное внешнее управление. В том числе это доли зарубежных акционеров в "Юнипро" и ПАО "Фортум".