Песков оценил признание ЕС необходимости возврата России её замороженных активов

Бандитские действия Запада по отношению к замороженным резервам российского Центробанка не получается упаковать в нормы международного права, все попытки это легитимизировать закончатся провалом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о признании Евросоюза вернуть активы России после окончания СВО на Украине.

"Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших резервов никак не получается и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.