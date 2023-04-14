Песков оценил признание ЕС необходимости возврата России её замороженных активов
Песков: Бандитские действия по заморозке активов РФ нельзя вписать в нормы права
Бандитские действия Запада по отношению к замороженным резервам российского Центробанка не получается упаковать в нормы международного права, все попытки это легитимизировать закончатся провалом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о признании Евросоюза вернуть активы России после окончания СВО на Украине.
"Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших резервов никак не получается и никак не получается с легитимизацией этих шагов. Куда ни крути, всё равно все их действия выглядят незаконными", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что после окончания конфликта на Украине замороженные резервы российского Центробанка придётся вернуть РФ. По мнению юристов ЕС, передать активы Банка России (это 300 миллиардов евро) Киеву, как предлагали европейские чиновники, невозможно с точки зрения законодательства, сообщало немецкое издание Die Welt.