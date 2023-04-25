"Не дрогнет рука": Медведев пригрозил Западу ответом на возможное изъятие активов

В своём выступлении на просветительском марафоне "Знание.Первые" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае изъятия замороженных активов Россия ответит Западу принципом "око за око".

Он отметил, что такие действия не приведут к достижению каких-либо результатов и западные страны это понимают, поэтому они замедляют процесс принятия мер. Однако если решение об изъятии будет принято, то Россия проведёт ответные действия.

"Если всё-таки решение об изъятии будет принято, в том числе об изъятии государственного имущества, которое в настоящий момент арестовано, включая, естественно, и государственные валютные резервы — резервы Центрального банка Российской Федерации, я уверен, что у нас не дрогнет рука, чтобы провести ответные меры в рамках нашего гражданского законодательства и международного права. Здесь невозможно мыслить иначе, нужно действовать по принципу "око за око", — сказал он.