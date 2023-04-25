"Интересное только начинается": Медведев предрёк развал США

Грядёт развал США, при котором ряд штатов отделится от государства. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов приведёт к обособлению различных штатов", — подчеркнул политик.

Он отметил, что первые в очереди на отделение стоят Калифорния и Техас. Причём второй начал к этому готовиться ещё в 2021 году: в штате разработали закон о независимости и о референдуме. Юридическим обоснованием, уточнил политик, стало нарушение первой статьи Конституции Тахаса.

"Появились и новые законопроекты в этом году, так что всё самое интересное там только начинается. Не знаю, как вы, но я буду болеть за Техас, посмотрим, что они там сделают интересного", — сказал Медведев.