"Интересное только начинается": Медведев предрёк развал США
Медведев на марафоне "Знание" допустил отделение ряда штатов от США
Грядёт развал США, при котором ряд штатов отделится от государства. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов приведёт к обособлению различных штатов", — подчеркнул политик.
Он отметил, что первые в очереди на отделение стоят Калифорния и Техас. Причём второй начал к этому готовиться ещё в 2021 году: в штате разработали закон о независимости и о референдуме. Юридическим обоснованием, уточнил политик, стало нарушение первой статьи Конституции Тахаса.
"Появились и новые законопроекты в этом году, так что всё самое интересное там только начинается. Не знаю, как вы, но я буду болеть за Техас, посмотрим, что они там сделают интересного", — сказал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что страны Запада больше не могут диктовать человечеству свою волю. По его словам, этим государствам не нравится новый миропорядок, основанный на партнёрстве.