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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 25 апреля 2023, 08:28
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Медведев: СВО — это ответ России на расширение НАТО

Проведение специальной военной операции — это ответ России на расширение НАТО, поскольку Запад понимает только язык силы. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Наши противники понимают только язык силы, ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать", — отметил политик.

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А накануне на марафоне "Знание. Первые" о расширении НАТО на восток порассуждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пообещав не расширять альянс, Запад обманул последнего лидера СССР Михаила Горбачёва, который "был очень доверчивым".

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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