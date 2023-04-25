Медведев: СВО — это ответ России на расширение НАТО

Проведение специальной военной операции — это ответ России на расширение НАТО, поскольку Запад понимает только язык силы. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Специальная военная операция и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Наши противники понимают только язык силы, ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать", — отметил политик.