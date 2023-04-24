Песков: Запад обманул доверчивого Горбачёва, обещав не расширять НАТО

Пообещав не расширять НАТО на восток, Запад обманул последнего лидера СССР Михаила Горбачёва, а тем временем с момента развала Союза альянс расширился в сторону границ России в шесть раз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они обманули Горбачёва, потому что человек был доверчивый. У нас был такой, знаете, медовый месяц с Западом. Мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову", — сказал представитель Кремля, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".