КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 15:38

Песков: Запад обманул доверчивого Горбачёва, обещав не расширять НАТО

Пообещав не расширять НАТО на восток, Запад обманул последнего лидера СССР Михаила Горбачёва, а тем временем с момента развала Союза альянс расширился в сторону границ России в шесть раз. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они обманули Горбачёва, потому что человек был доверчивый. У нас был такой, знаете, медовый месяц с Западом. Мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову", сказал представитель Кремля, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Пушков: Расширение НАТО на восток привело Россию и Запад к "ледяной войне"

Пушков: Расширение НАТО на восток привело Россию и Запад к "ледяной войне"

А ранее экс-президент США Билл Клинтон, руководивший страной с 1993 по 2001 год, рассказал о разговоре с российским коллегой Борисом Ельциным по поводу продвижения НАТО на восток. Клинтон заверил, что США и альянс не собирались угрожать России и даже предлагали "особое партнёрство".

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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