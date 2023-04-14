Эксперт озвучил три главные цели, достижение которых будет считаться победой в СВО

Победой России в специальной военной операции будет считаться мир на наших условиях. Для этого необходимо выполнить три главные задачи: ликвидация терроризма, а также ядерной и биологической угрозы со стороны Украины. Об этом в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" заявил военный эксперт по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

Военный эксперт Никулин рассказал, что будет считаться победой России в СВО. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Специалист отметил, что РФ также необходимо установить полный контроль над новыми субъектами в их административных границах. Если американцы наконец поймут, что "лучше отдать четыре региона, чем восемь или десять, то на этом фоне какой-то компромисс возможен". В противном случае Украина может потерять ещё и Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

"Победой будет считаться, если будут выполнены цели спецоперации. А это ликвидация ядерной угрозы со стороны Украины, ликвидация биологической угрозы со стороны Украины и ликвидация террористической стороны. Вот если эти три задачи будут решены, то есть тогда можно сказать, что это победа, потому что победа, как там говорил Карл фон Клаузевиц, — это мир на условиях победителя", — отметил Никулин.

Он также убеждён, что киевский режим в ходе продолжающейся СВО необходимо "полностью отрезать от моря". По его мнению, в противном случае украинский президент Владимир Зеленский продолжит торговать территориями. Уже сейчас, как напомнил Никулин, в Очакове и других местах разворачивают военно-морские базы, где будут дислоцироваться военные НАТО. Кроме того, альянс уже давно положил глаз и на Одессу. Этого допустить ни в коем случае РФ не позволит, резюмировал эксперт.