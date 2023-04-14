В Крыму в ответ на призыв Кулебы заявили, что Киев нужно лишить выхода к Чёрному морю

Украина должна быть лишена выхода к Чёрному морю вслед за Азовским. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он также считает, что в состав РФ нужно вернуть все южные территории. Таким образом политик отреагировал на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы превратить Чёрное море в "море НАТО".

"Никакого НАТО здесь не будет. У НАТО много других морей, пусть там плавают. А в Чёрном море они плавать не могут — только тонуть. Если опираться на бредовые фантазии засевшего в Киеве наркогосподина и его банду, то и океан должен стать внутренним украинским морем", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

По словам Константинова, киевские власти фактически утратили Азовское море, а следующим этапом должно стать перекрытие доступа к Чёрному морю. Он также добавил, что итоги СВО станут решающими в будущих политических торгах по территории Украины. Глава крымского парламента считает, что весь Юго-Восток бывшей Украины — это Россия.