На Украине захотели, чтобы Чёрное море стало внутренними водами НАТО

Чёрное море должно стать внутренними водами НАТО. При этом его нужно демилитаризировать для торговых целей между мирными странами. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на конференции по вопросам безопасности Чёрного моря в Бухаресте.

"Пришло время превратить Чёрное море в то, чем стало Балтийское, — в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Чёрного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий", — сказал он.

Кулеба вместе с тем выразил сожаление в связи с отсутствием у Запада последовательной стратегии по Чёрному морю, отметив, что у России она была всегда. Кроме того, министр снова заявил о намерении Украины установить контроль над регионами, которые вошли в состав РФ.