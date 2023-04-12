Захарова: Россия верит, что Одесса сможет стать свободной от неонацистов
Россия верит, что Одесса сможет стать свободной от гнёта украинских неонацистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга дипломат напомнила, что 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но спустя много лет снова столкнулась с нацизмом. При этом, несмотря на террор со стороны киевских властей, коренные жители города никогда не забывали о подвиге воинов Красной армии.
"Верим, что Одесса сумеет избавиться от гнёта украинских неонацистов и вновь станет свободной и, как пел Леонид Утёсов, солнечным и в цветущих акациях городом у Чёрного моря", — отметила Захарова.
Ранее стало известно, что в Одессе решили "дерусифицировать" все городские парки. Также сообщалось, что в городе демонтируют мемориальную доску Александру Суворову. Она была установлена в 1995 году и находится на улице, которая раньше носила имя знаменитого русского военачальника.
VK / МИД России