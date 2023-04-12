"Страшная история": Захарова рассказала о плане США по разрушению православия на Украине

"Это такие повелители мух словесных. [Уклонение от комментариев] — страшная история на самом деле. Это "потом" у них длится бесконечно по всем вопросам, которые они не хотят видеть. Но не видят не потому, что у них нет информации. <…> У них не просто есть информация. Здесь совершенно другой процесс. Это не та информация, которая идёт из Киева в Вашингтон, а они не хотят её видеть. А это та информация, которая идёт из Вашингтона в Киев как инструкция, как руководство к действию", — отметила она в эфире радио Sputnik.