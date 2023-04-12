"Страшная история": Захарова рассказала о плане США по разрушению православия на Украине
Захарова заявила, что в Госдепе знают о гонениях на каноническую УПЦ
В Госдепе США отказываются от комментариев по поводу гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), хотя там знают, что происходит. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Это такие повелители мух словесных. [Уклонение от комментариев] — страшная история на самом деле. Это "потом" у них длится бесконечно по всем вопросам, которые они не хотят видеть. Но не видят не потому, что у них нет информации. <…> У них не просто есть информация. Здесь совершенно другой процесс. Это не та информация, которая идёт из Киева в Вашингтон, а они не хотят её видеть. А это та информация, которая идёт из Вашингтона в Киев как инструкция, как руководство к действию", — отметила она в эфире радио Sputnik.
Захарова уверена, что такая реакция связана с "планом" Госдепа по разрушению истинного православия на Украине.
Лайф напоминает, что киевский режим усилил гонения на каноническую УПЦ на Украине этой весной. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились с жалобой в суд. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".
Getty Images / Handout / Russian Foreign Ministry Press Service