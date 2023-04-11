Власти Киева запретили верующим посещать пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения в украинской столице в этом году будут проходить в режиме онлайн, комендантский час с полуночи до пяти утра не отменяется. Об этом сообщается в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.

"Городские власти напоминают, что празднование Пасхи в этом году происходит в условиях военного положения, и призывают жителей предпочесть трансляции богослужений онлайн и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00", — говорится в сообщении.