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11 апреля, 10:37

Власти Киева запретили верующим посещать пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения в украинской столице в этом году будут проходить в режиме онлайн, комендантский час с полуночи до пяти утра не отменяется. Об этом сообщается в телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.

"Городские власти напоминают, что празднование Пасхи в этом году происходит в условиях военного положения, и призывают жителей предпочесть трансляции богослужений онлайн и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00", говорится в сообщении.

Мэрия также обратилась к руководителям религиозных общин с просьбой оказать властям содействие в этом вопросе. Администрация ждёт, что храмы, со своей стороны, уведомят верующих об отмене массовых богослужений и обеспечат онлайн-трансляции.

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Напомним, киевский режим усилил гонения на каноническую УПЦ на Украине этой весной. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал "физически зачистить" УПЦ и "всё пророссийское", а власти страны одобрили разграбление Киево-Печерской лавры и изгнание её монахов. Священнослужители отказались покидать обитель и обратились с жалобой в суд. Тем временем настоятель лавры Павел был отправлен под домашний арест по обвинению в "работе на Россию".

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Алексей Берковиц
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