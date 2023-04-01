Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которому СБУ предъявила подозрение, отправили под домашний арест. Об этом сообщил телеграм-канал украинского издания "Вести".

"Мне дали домашний арест", — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что СБУ вручило митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В 12:00 мск священнослужителю назначен допрос. В его доме проводится обыск.