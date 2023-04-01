Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 08:28

Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест

Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которому СБУ предъявила подозрение, отправили под домашний арест. Об этом сообщил телеграм-канал украинского издания "Вести".

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел — о домашнем аресте. Видео © Telegram / VESTI

"Мне дали домашний арест", — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что СБУ вручило митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В 12:00 мск священнослужителю назначен допрос. В его доме проводится обыск.

Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций у стен церкви

Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций у стен церкви

Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.

Обложка ©

ТАСС

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • сбу
  • Религия
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Криминал
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров