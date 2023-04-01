Настоятеля Киево-Печерской лавры отправили под домашний арест
Настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, которому СБУ предъявила подозрение, отправили под домашний арест. Об этом сообщил телеграм-канал украинского издания "Вести".
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел — о домашнем аресте. Видео © Telegram / VESTI
"Мне дали домашний арест", — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что СБУ вручило митрополиту Павлу подозрение в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". В 12:00 мск священнослужителю назначен допрос. В его доме проводится обыск.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.
ТАСС