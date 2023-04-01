СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в разжигании розни и работе на Россию
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что получил подозрение от Службы безопасности Украины, а в его доме проходят обыски.
Митрополит Павел рассказал о вручении ему повестки от СБУ. Видео © Telegram / lavralive
По словам митрополита, его подозревают в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Сейчас силовики проводят в его доме обыск. Спецслужбы оцепили здание, рядом собираются верующие. В 12:00 мск священнослужителю назначен допрос. Сам митрополит Павел отметил, что не препятствует действиям силовиков.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.
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