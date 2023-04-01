СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в разжигании розни и работе на Россию

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что получил подозрение от Службы безопасности Украины, а в его доме проходят обыски.

По словам митрополита, его подозревают в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Сейчас силовики проводят в его доме обыск. Спецслужбы оцепили здание, рядом собираются верующие. В 12:00 мск священнослужителю назначен допрос. Сам митрополит Павел отметил, что не препятствует действиям силовиков.