Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 06:18

СБУ обвинила наместника Киево-Печерской лавры в разжигании розни и работе на Россию

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что получил подозрение от Службы безопасности Украины, а в его доме проходят обыски.

Митрополит Павел рассказал о вручении ему повестки от СБУ. Видео © Telegram / lavralive

По словам митрополита, его подозревают в "работе на Россию" и "разжигании религиозной розни". Сейчас силовики проводят в его доме обыск. Спецслужбы оцепили здание, рядом собираются верующие. В 12:00 мск священнослужителю назначен допрос. Сам митрополит Павел отметил, что не препятствует действиям силовиков.

В УПЦ заявили о сатанистах среди осаждающих Киево-Печерскую лавру

В УПЦ заявили о сатанистах среди осаждающих Киево-Печерскую лавру

Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.

Обложка ©

shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Украина
  • Религия
  • Политика
  • Общество
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров