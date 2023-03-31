В УПЦ заявили о сатанистах среди осаждающих Киево-Печерскую лавру

Среди пришедших к Киево-Печерской лавре для изгнания монахов были сатанисты. Об этом заявили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Как указывает пресс-служба на сайте церкви, об этом свидетельствуют полученные фото.

Осаждающие лавру сторонники изгнания монахов. Фото © УПЦ

"Сегодня среди тех, кто пришёл "изгонять" христиан из их святыни, множество провокаторов, дерзко издевающихся над верующими, оскорбляющих их глубинные религиозные чувства, всё святое, что дорого каждому христианину… На этих фото вы можете чётко видеть, кто их бог, — сатана. Сатанинские символы на одежде, сатанинские знаки", — написано на сайте УПЦ.

Пресс-служба УПЦ отмечает, что о присутствии сатанистов необходимо знать тем, кто воюет на стороне провокаторов с православными христианами. Там уточняется, что, к примеру, у одного из активистов на одежде есть надпись "Do you have a moment to talk about lord and savior satan", что в переводе звучит как "Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о господе и спасителе-сатане". На фото, которое приводит сайт, видно, что у этого мужчины на толстовке также изображены две перевёрнутые пентаграммы и чёрт.