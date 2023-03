В УПЦ заявили о сатанистах среди осаждающих Киево-Печерскую лавру

Пресс-служба УПЦ отмечает, что о присутствии сатанистов необходимо знать тем, кто воюет на стороне провокаторов с православными христианами. Там уточняется, что, к примеру, у одного из активистов на одежде есть надпись "Do you have a moment to talk about lord and savior satan", что в переводе звучит как "Есть ли у тебя минутка, чтобы поговорить о господе и спасителе-сатане". На фото, которое приводит сайт, видно, что у этого мужчины на толстовке также изображены две перевёрнутые пентаграммы и чёрт.