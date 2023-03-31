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31 марта, 16:32

Польский митрополит Савва назвал ситуацию с Киево-Печерской лаврой порабощением церкви

<p>Обложка © ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov</p>

Обложка © ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov

Происходящее сейчас с Киево-Печерской лаврой, откуда пытаются выгнать монахов УПЦ, является порабощением и преследованием церкви. Об этом в письме ректору Киевской духовной академии и семинарии архиепископу Белогородскому Сильвестру заявил митрополит Варшавский и всея Польши Савва (Грыцуняк).

"Польская православная церковь всегда выступала и выступает за каноничность Украинской православной церкви. Происходящее сегодня с Киево-Печерской лаврой, другими монашескими центрами, храмами и Вашей академией является выражением большого порабощения и преследования церкви", — передаёт текст письма телеграм-канал Киевской духовной академии.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал о планах властей начать штурм обители 31 марта.

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Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры до 23:59 29 марта. Но служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны уже второй день. Их поддерживают прихожане, многие даже ночуют в лавре. Выселение монахи попытались оспорить через суд, однако украинский Минкульт продолжает настаивать на том, чтобы священники освободили лавру.

Илья Суриков
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