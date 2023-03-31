Польский митрополит Савва назвал ситуацию с Киево-Печерской лаврой порабощением церкви

Происходящее сейчас с Киево-Печерской лаврой, откуда пытаются выгнать монахов УПЦ, является порабощением и преследованием церкви. Об этом в письме ректору Киевской духовной академии и семинарии архиепископу Белогородскому Сильвестру заявил митрополит Варшавский и всея Польши Савва (Грыцуняк).