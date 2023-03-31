В Киево-Печерской лавре не исключают, что власти пойдут на штурм в ближайшие часы

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал о планах властей начать штурм обители в 17:00 мск. По его словам, сторонники Украинской православной церкви "подслушали молодчиков, которые передавали эту информацию по телефону". Он выразил надежду, что это обман, и попросил верующих молиться.

"Нам только что стало известно, что в 17 часов хотят сделать разбойническое нападение на лавру. Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Надеемся, что ничего не будет, но просим ваших святых молитв. Мы, наверное, вам докучаем постоянными извещениями, но мы живём как на пороховой бочке", — рассказал митрополит в обращении.