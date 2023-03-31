В Киево-Печерской лавре не исключают, что власти пойдут на штурм в ближайшие часы
Митрополит Павел заявил, что в 17:00 может начаться штурм Киево-Печерской лавры
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал о планах властей начать штурм обители в 17:00 мск. По его словам, сторонники Украинской православной церкви "подслушали молодчиков, которые передавали эту информацию по телефону". Он выразил надежду, что это обман, и попросил верующих молиться.
"Нам только что стало известно, что в 17 часов хотят сделать разбойническое нападение на лавру. Наши люди подслушали этих молодчиков, которые передают по телефону, готовясь к этим событиям. Надеемся, что ничего не будет, но просим ваших святых молитв. Мы, наверное, вам докучаем постоянными извещениями, но мы живём как на пороховой бочке", — рассказал митрополит в обращении.
Как передаёт украинское издание "Страна", сейчас около Киево-Печерской лавры находится 10–15 противников УПЦ, однако сторонников гораздо больше. Пока обстановка у монастыря спокойная.
Напомним, конфликт между киевскими властями и канонической церковью начался, когда первые обязали монахов УПЦ покинуть здания лавры до 23:59 29 марта, однако служители никуда не ушли и продолжают совершать молебны уже второй день. На их защиту встали верующие, многие из которых даже ночуют в лавре. Лайф также писал, что монахи подали иск в суд, чтобы оспорить выселение, и до тех пор не собираются покидать обитель. Однако украинский Минкульт продолжает настаивать на их выселении. Получить объекты в лавре тем временем желает раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), она даже назначила нового наместника, но в УПЦ его ожидаемо не приняли.
ТАСС / EPA