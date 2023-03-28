Раскольники из ПЦУ требуют отдать им Киево-Печерскую лавру
Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) заявил о желании получить в собственное распоряжение объекты Киево-Печерской лавры. С такой просьбой иерархи обратились к власти Незалежной, поддержав решение Киева разорвать договор с Украинской православной церковью о пользовании зданиями.
"Синод считает необходимым подчеркнуть важность сохранения в лавре монашеской жизни и непрерывности совершения богослужений. В связи с этим были подтверждены ранее направленные просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности религиозной организации "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)" помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.
Кроме того, иерархи ПЦУ в очередной раз попытались убедить нынешних монахов обители перейти на сторону раскольников, призвав братию лавры к "единению в лоне поместной Украинской православной церкви".
Ранее Лайф уже писал о том, что монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры, обозначив срок до 29 марта. В ответ митрополит лавры Павел назвал это началом апокалипсиса, а также заявил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины.
ТАСС / SOPA Images via / Sergei Chuzavkov