Раскольники из ПЦУ требуют отдать им Киево-Печерскую лавру

Синод неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) заявил о желании получить в собственное распоряжение объекты Киево-Печерской лавры. С такой просьбой иерархи обратились к власти Незалежной, поддержав решение Киева разорвать договор с Украинской православной церковью о пользовании зданиями.

"Синод считает необходимым подчеркнуть важность сохранения в лавре монашеской жизни и непрерывности совершения богослужений. В связи с этим были подтверждены ранее направленные просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности религиозной организации "Свято-Успенская Киево-Печерская лавра (мужской монастырь) Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)" помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.