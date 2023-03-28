Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области на Украине

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины атаковали последний в Ивано-Франковске храм канонической Украинской православной церкви. Об этом говорится в телеграм-канале УПЦ.

Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Украины. Видео © Telegram / Українська Православна Церква

"Сообщается, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция не вмешивалась", — говорится в сообщении.

Также появилось видео штурма со слезоточивым газом. На кадрах видно, как рейдеры в масках и балаклавах выкуривают священников и верующих из храма. Как сообщили в Черновицко-Буковинской епархии, духовенство храма не выходит на связь.