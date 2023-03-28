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28 марта, 14:03

Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области на Украине

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины атаковали последний в Ивано-Франковске храм канонической Украинской православной церкви. Об этом говорится в телеграм-канале УПЦ.

Раскольники захватили последний храм УПЦ в Ивано-Франковской области Украины. Видео © Telegram / Українська Православна Церква

"Сообщается, что храм захвачен. Рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция не вмешивалась", — говорится в сообщении.

Также появилось видео штурма со слезоточивым газом. На кадрах видно, как рейдеры в масках и балаклавах выкуривают священников и верующих из храма. Как сообщили в Черновицко-Буковинской епархии, духовенство храма не выходит на связь.

"Духовенство бьют камнями. Связь с духовенством Ивано-Франковской епархии потеряна. Подтвердить, живы ли они, не имеем возможности", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф уже писал о том, что монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры, обозначив срок до 29 марта. В ответ митрополит лавры Павел назвал это "началом апокалипсиса", а также заявил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины.

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Telegram / Українська Православна Церква

Николь Вербер
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