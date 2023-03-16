Кресты Киево-Печерской лавры почернели
Наместник Киево-Печерской лавры сообщил о почернении крестов после "богослужений" ПЦУ
Кресты на Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Фото © spzh.news
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) записал обращение, в котором сообщил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины. Он также назвал святотатством кражу церковных святынь.
"Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были жёлтыми, пока не совершилось святотатство", — сказал митрополит Павел.
Наместник лавры считает почернение крестов знаком, что "надо беречь святую соборную апостольскую церковь". Церковь считается апостольской, то есть священство передаётся напрямую от апостолов — учеников Иисуса Христа, напомнил митрополит Павел. По оценке священников, в ПЦУ этой преемственности нет, а служащие с раскольниками настоящие священники также уходят в раскол.
Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит лавры Павел в ответ на это заявил о "начале апокалипсиса". Постпред России при ООН Василий Небензя предостерёг, что из-за желания киевского режима отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру может вспыхнуть братоубийственная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь направил в ООН и ОБСЕ письма в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной.