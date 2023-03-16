Кресты Киево-Печерской лавры почернели

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) записал обращение, в котором сообщил о почернении крестов на Трапезной церкви монастыря после проведения там "богослужений" раскольнической Православной церкви Украины. Он также назвал святотатством кражу церковных святынь.

"Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной церковью. Кресты были жёлтыми, пока не совершилось святотатство", — сказал митрополит Павел.