Лавров направил в ООН и ОБСЕ письма по ситуации с правами православных на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров направил Генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю ОБСЕ Буяру Османи письма в связи с нарушением общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.
"Лавров направил письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю ОБСЕ Буяру Османи, в которых привлёк внимание к вопиющим нарушениям общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине", — говорится в сообщении.
В основе этих нарушений — репрессивная политика Киева, направленная на уничтожение Украинской православной церкви. Лавров привёл в письмах многочисленные факты гонений, включая массовый захват храмов УПЦ, принудительную незаконную ликвидацию её общин под видом якобы добровольного перехода в другую юрисдикцию, санкции в отношении епископов канонической православной церкви, лишение ряда её архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан. Лавров считает эти действия Киева грубейшим нарушением прав и дискриминацией православных христиан на Украине.
Российский министр также высказался о решении киевского режима выселить монахов из Киево-Печерской лавры. Он расценил это как "стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь". В связи с этим Лавров призвал Гутерриша и Османи оценить неправомерные действия Киева в отношении УПЦ.
"[Лавров призвал их] потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической православной церкви, неукоснительно соблюдать взятые Украиной обязательства по общепризнанным международным документам, а также не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.
Лайф напоминает, что 13 марта тысячи верующих собрались на литургию и шествие в защиту Киево-Печерской лавры. Комментируя требование киевской власти покинуть монастырь до 29 марта, наместник лавры митрополит Павел заявил, что апокалипсис начинается с Украины. Священнослужитель также отметил, что монахи будут до последнего отстаивать свои права и святыни. 13 марта украинские власти приступили к ревизии имущества Киево-Печерской лавры.