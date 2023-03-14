Лавров направил в ООН и ОБСЕ письма по ситуации с правами православных на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров направил Генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю ОБСЕ Буяру Османи письма в связи с нарушением общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

"Лавров направил письма Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и действующему председателю ОБСЕ Буяру Османи, в которых привлёк внимание к вопиющим нарушениям общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине", — говорится в сообщении.

В основе этих нарушений — репрессивная политика Киева, направленная на уничтожение Украинской православной церкви. Лавров привёл в письмах многочисленные факты гонений, включая массовый захват храмов УПЦ, принудительную незаконную ликвидацию её общин под видом якобы добровольного перехода в другую юрисдикцию, санкции в отношении епископов канонической православной церкви, лишение ряда её архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан. Лавров считает эти действия Киева грубейшим нарушением прав и дискриминацией православных христиан на Украине.

Российский министр также высказался о решении киевского режима выселить монахов из Киево-Печерской лавры. Он расценил это как "стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую православную церковь одной из своих главных святынь". В связи с этим Лавров призвал Гутерриша и Османи оценить неправомерные действия Киева в отношении УПЦ.