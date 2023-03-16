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16 марта, 09:20

Патриарх Кирилл счёл "чудовищным деянием" изгнание монахов из Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал помешать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры

<p>Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов</p>

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает "чудовищным деянием" требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Видеообращение предстоятеля Русской православной церкви в связи с ситуацией вокруг монастыря опубликовано на сайте РПЦ.

"Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан", — сказал глава Русской церкви.

Он призвал приложить все усилия для того, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры, которое приведёт к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных конституцией страны и такими документами, как Устав ООН.

Папа римский выразил беспокойство из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Папа римский выразил беспокойство из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Напомним, монахов УПЦ обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит лавры Павел в ответ на это заявил о "начале апокалипсиса" и заверил, что священнослужители не станут покидать помещения монастыря и будут до последнего отстаивать свои права и святыни. Постпред России при ООН Василий Небензя предостерёг, что из-за желания киевского режима отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру на Украине может вспыхнуть братоубийственная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь направил в ООН и ОБСЕ письма в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной.

Андрей Бражников
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