Патриарх Кирилл счёл "чудовищным деянием" изгнание монахов из Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает "чудовищным деянием" требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Видеообращение предстоятеля Русской православной церкви в связи с ситуацией вокруг монастыря опубликовано на сайте РПЦ.

"Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время, власти открыто игнорируют закон, не говоря уже о минимальном уважении к правам сограждан", — сказал глава Русской церкви.