Папа римский выразил беспокойство из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Папа римский Франциск выразил беспокойство по поводу ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, призвав стороны конфликта на Украине "уважать религиозные места".

"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего", — заявил понтифик во время коллективной аудиенции.