Папа римский выразил беспокойство из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой
Папа римский Франциск выразил беспокойство по поводу ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, призвав стороны конфликта на Украине "уважать религиозные места".
"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего", — заявил понтифик во время коллективной аудиенции.
Напомним, монахов Украинской православной церкви обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит лавры Павел в ответ на это заявил о "начале апокалипсиса" и заверил, что священнослужители не станут покидать помещения монастыря и будут до последнего отстаивать свои права и святыни. Постпред России при ООН Василий Небензя предостерёг, что из-за желания киевского режима отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру на Украине может вспыхнуть братоубийственная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь направил в ООН и ОБСЕ письма в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной.
ТАСС / AP / Daniel Cole