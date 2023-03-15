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15 марта, 09:31

Папа римский выразил беспокойство из-за ситуации с Киево-Печерской лаврой

Папа римский Франциск выразил беспокойство по поводу ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, призвав стороны конфликта на Украине "уважать религиозные места".

"Я прошу стороны конфликта уважать религиозные места. Люди любой конфессии, посвящающие себя молитве, являются поддержкой для народа Божьего", заявил понтифик во время коллективной аудиенции.

Политолог: За захватом Киево-Печерской лавры стоит желание уничтожить православие на Украине

Политолог: За захватом Киево-Печерской лавры стоит желание уничтожить православие на Украине

Напомним, монахов Украинской православной церкви обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. Митрополит лавры Павел в ответ на это заявил о "начале апокалипсиса" и заверил, что священнослужители не станут покидать помещения монастыря и будут до последнего отстаивать свои права и святыни. Постпред России при ООН Василий Небензя предостерёг, что из-за желания киевского режима отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру на Украине может вспыхнуть братоубийственная война. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь направил в ООН и ОБСЕ письма в связи с нарушением прав православных верующих в Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / AP / Daniel Cole

Александра Вишнякова
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