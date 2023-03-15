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15 марта, 05:53

Захарова заявила, что свобода вероисповедания на Украине попала в заложники к "бандитам с Банковой"

Захарова: Свобода вероисповедания на Украине находится в руках преступников на Банковой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале ответила на заявление главы Минкульта Украины Александра Ткаченко, который предложил монахам Украинской православной церкви остаться в Киево-Печерской лавре, если они перейдут в раскольническую ПЦУ.

"Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", — отметила Захарова.

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Ранее Лайф сообщал, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть здания Киево-Печерской лавры до 29 марта. В свою очередь они отказались это делать и заметили, что существуют человеческие законы. Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко в ответ на это предложил монахам перейти в раскольническую ПЦУ, чтобы остаться в лавре.

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AP / TASS

Артур Белкин
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