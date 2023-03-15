Захарова заявила, что свобода вероисповедания на Украине попала в заложники к "бандитам с Банковой"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале ответила на заявление главы Минкульта Украины Александра Ткаченко, который предложил монахам Украинской православной церкви остаться в Киево-Печерской лавре, если они перейдут в раскольническую ПЦУ.